Juventus, salta l’amichevole: sarebbe dovuto essere l’ultimo test prima del campionato per i bianconeri

Come riferito dal Corriere dello Sport l’amichevole tra Juventus e Lazio, in programma per il 13 o il 14 agosto, è stata annullata.

La partita, che doveva essere per entrambe le squadre l’ultimo test prima dell’inizio del campionato, si sarebbe giocata a Bari oppure a Cesena.

