Clamoroso Allegri, Repubblica: rifiutata offerta da 120 milioni. Avrebbe sistemato addirittura tre generazioni

Come riferito da Repubblica Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato un’offerta dall’Arabia da 120 milioni in tre anni, 40 a stagione. Una somma – sottolinea il quotidiano -, con cui avrebbe sistemato a vita se stesso, i suoi figli e i figli dei suoi figli.

Ma Max non ha tentennato: si sta godendo le vacanze, rimane al centro del progetto Juventus e non risulta abbia chiesto nemmeno qualche giorno per pensarci prima di dare una risposta.

