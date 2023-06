Calciomercato Juve: Milinkovic in quella squadra Piovono smentite sulla possibile destinazione del centrocampista serbo

Resta un intrigo il futuro di Milinkovic-Savic. Come riferisce Il Messaggero, sono piovute smentite nelle ultime ore sulle indiscrezioni circolati ieri pomeriggio su un possibile trasferimento del serbo in Arabia Saudita.

Nessuna offerta concreta dunque anche se Lotito sa che molto probabilmente solo da lì potrebbero arrivare i 40 milioni richiesti per il cartellino. In Italia Juve, Milan e Inter continuano a monitorare la situazione, in Premier resta l’Arsenal. I prossimi saranno mesi decisivi.

