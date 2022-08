Allo stadio Allianz, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Allianz, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Juventus Sassuolo 0-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juventus Sassuolo.

1′ Alex Sandro giù in area – McKennie trova la traccia in verticale per Alex Sandro che passa dietro a Muldur ma viene atterrato dal difensore in area. Per l’arbitro non è rigore.

Juventus Sassuolo 0-0: risultato e tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Rugani, Rovella, Kostić, Miretti, Fagioli, Soulé, Da Graca

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorsvedt; Berardi, Defrel, Kyriakopulos. All. Dionisi. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Pinamonti, Alvarez, Obiang, Ceide, Raspadori, Toljan, Erlic, D’Andrea, Tressoldi

ARBITRO: Rapuano di Rimini

