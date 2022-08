L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Juventus Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Juventus e Sassuolo, valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Antonio Rapuano.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ Rigore Juve – Alex Sandro in verticale per Vlahovic, che difende col corpo su Ferrari. In area, il difensore lo atterra e l’arbitro concede rigore. Ammonito anche Ferrari.

