Le parole di Victor Osimhen dopo la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona: «le mie ambizioni personali arrivano dopo la squadra»

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli con il Verona. Di seguito le sue parole.

Era importante cominciare bene, abbiamo perso alcuni giocatori chiave e tocca a noi fare la nostra parte e sentirci noi stessi importanti. Sono molto felice per questa vittoria

Non guardo ai gol segnati, voglio aiutarli con più gol che posso, ma le mie ambizioni personali arrivano dopo agli obiettivi di gruppo

Spalletti mi chiede sempre di più, ci siamo preparati per questa partita e ha cercato di incoraggiarmi e tenermi concentrato. Sono felice che abbia fiducia in me

Ogni giocatore deve prendersi le proprie responsabilità, io per primo dopo tre anni. Kvara è un ottimo giocatore, cerco di incoraggiarlo. Con lui è nato un bel rapporto

