Juventus: scelto il sostituto di Cambiaso, ecco chi arriva

La Juventus guarda al belga Maxim De Cuyper per il dopo Cambiaso: caratteristiche, carriera, e perché i bianconeri lo seguono.

Il prossimo mercato estivo potrebbe segnare un punto di svolta per la Juventus, chiamata a prendere decisioni cruciali soprattutto sulle fasce difensive. Andrea Cambiaso, rivelazione bianconera dell’ultima stagione, è finito nel mirino del Manchester City. Dopo aver resistito alle avances inglesi a gennaio, la Juventus sa che l’estate potrebbe essere il momento dell’offerta giusta da parte dei Citizens, con cifre difficili da rifiutare.

Se dovesse concretizzarsi la partenza del classe 2000, la dirigenza juventina – guidata da Cristiano Giuntoli – si troverebbe costretta a cercare un sostituto all’altezza, capace di garantire qualità, spinta e duttilità su quella corsia. Diversi nomi sono finiti nei radar bianconeri, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione degli osservatori juventini.

De Cuyper: il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Cambiaso

Maxim De Cuyper è un esterno sinistro belga, classe 2000, attualmente in forza al Club Brugge. Cresciuto nel settore giovanile del club fiammingo, ha esordito in prima squadra nel 2020 in Europa League, contro il Manchester United. Dopo due stagioni in prestito al Westerlo, dove ha conquistato la promozione nella Jupiler Pro League, è tornato al Brugge, diventando un titolare fisso.

Dotato di buona tecnica, visione di gioco e una notevole propensione offensiva, De Cuyper è un terzino moderno, capace di agire anche da esterno alto o in un centrocampo a cinque. In questa stagione ha già collezionato 44 presenze, 3 gol e 6 assist, confermando una crescita costante e affidabile. La sua duttilità e la somiglianza tattica con Cambiaso lo rendono un profilo ideale per la Juventus.

La sfida con il Milan

Il suo contratto è in scadenza nel 2028 e la valutazione attuale si aggira sui 25 milioni di euro, ma la concorrenza è agguerrita. Oltre alla Juventus, anche il Milan – in caso di addio a Theo Hernandez – e club come Lipsia, West Ham e Atlético Madrid seguono il giocatore con interesse.

Maxim De Cuyper è molto più di un nome sul taccuino: è il profilo che la Juventus sta seriamente valutando come possibile erede di Cambiaso, in uno dei ruoli chiave per il futuro bianconero.