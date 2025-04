Juventus: Giuntoli è pazzo di lui, il giovane talento che fa impazzire i bianconeri

Chi è Giovanni Leoni, il giovane difensore del Parma che ha attirato l’interesse della Juventus e delle big europee.​

Nel panorama calcistico italiano, emergono giovani promesse che attirano l’attenzione dei grandi club come la Juventus. Tra questi, spicca Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006, attualmente in forza al Parma. La sua ascesa è stata rapida e impressionante, passando dalle giovanili del Padova alla Serie A in meno di due anni.​

Leoni ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Padova, per poi trasferirsi alla Sampdoria nel gennaio 2024. Sotto la guida di Andrea Pirlo, ha debuttato in Serie B, mostrando subito grande maturità e sicurezza. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione del Parma, che nell’agosto 2024 ha investito 5 milioni di euro più bonus per assicurarsi il giovane talento.​

Caratteristiche tecniche e crescita professionale​

Giovanni Leoni è un difensore centrale di 193 cm, destro naturale, ma capace di giocare anche come braccetto di destra in una difesa a tre. La sua altezza e forza fisica lo rendono una minaccia sui calci piazzati, mentre la sua intelligenza tattica e capacità di lettura del gioco lo distinguono tra i pari età. Nonostante la giovane età, ha già collezionato numerose presenze in Serie A, diventando un punto fermo della difesa del Parma.​

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: è stato convocato nella Nazionale Under 19, dove continua a crescere e maturare. Il Parma, riconoscendo il suo valore, ha rinnovato il contratto di Leoni fino al 2029, blindando così uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. ​

L’interesse della Juventus e delle big europee​

Leoni è diventato oggetto del desiderio di numerosi club, tra cui la Juventus, che lo segue con attenzione in vista del prossimo mercato estivo. Anche l’Inter e il Barcellona hanno mostrato interesse per il giovane difensore, riconoscendo in lui un potenziale campione. Il match di Pasquetta tra Parma e Juventus rappresenta un’importante vetrina per Leoni, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore contro una delle squadre più prestigiose d’Italia. ​

Con una valutazione di mercato in crescita, attualmente stimata intorno ai 6 milioni di euro, Giovanni Leoni si prepara a diventare uno dei protagonisti del prossimo calciomercato, con la Juventus pronta a fare un’offerta per assicurarsi le sue prestazioni.