La giornalista non si frena: “La Juventus è favorita”

Champions League: Juventus favorita per il quarto posto. Ballarini (Sportitalia): “Vento in poppa” con Tudor. Calendario agevole e solidità tattica il segreto della rimonta bianconera.

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, ha acceso un faro sulla corsa per un posto in Champions League, indicando la Juventus come la grande favorita per assicurarsi una delle prime quattro piazze. Nel suo ultimo intervento, la giornalista ha esaltato il lavoro di Igor Tudor, artefice di una svolta che ha riportato solidità e convinzione a Torino. “Inter e Napoli sono praticamente in porto, ma la Juventus ha il vento in poppa”, ha detto Ballarini. Un calendario abbordabile e una chiara identità tattica danno ai bianconeri un vantaggio netto, nonostante qualche passo falso abbia fatto tremare i tifosi in questa stagione. Intanto sembra esser arrivata la decisone sul futuro di Tudor.

Una bagarre per l’ultimo posto

La lotta per l’ultimo biglietto Champions, però, è un rompicapo ancora lontano dalla soluzione. Ballarini descrive una sfida avvincente: l’Atalanta, con il suo gioco travolgente, non cede terreno, mentre la Lazio, scottata dal recente derby, resta un’insidia viva. “È una battaglia all’ultimo sangue, ogni partita è una finale”, ha sottolineato la giornalista, lasciando spazio a possibili colpi di scena da parte di Bologna o Roma. La costanza della Juventus, tuttavia, sembra essere l’arma in più in un campionato dove un solo errore può costare caro.

La Serie A non perdona

In chiusura, Ballarini lancia un messaggio chiaro: la Serie A è un campo di battaglia dove nulla è regalato. La Juventus, forte di un organico di spessore e di una rinnovata voglia di vincere, ha tutto per tagliare il traguardo. Ma guai a rilassarsi: la concorrenza è feroce e pronta a sfruttare ogni incertezza. La Champions League è a un passo, un obiettivo che i bianconeri devono conquistare con grinta e determinazione.