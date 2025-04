La rivelazione incredibile: “Andava esonerato dopo Juventus-Empoli”

Balzarini: “Esonero Motta inevitabile. Tudor? Scossa c’è, ma serve tempo”. Giudizio netto sulla gestione recente.

Gianni Balzarini, ha analizzato sul canale “IlBianconero” il periodo attuale della Juventus. Ha sottolineato l’urgenza di ritrovare un’identità precisa: “La squadra deve sapere chi vuole essere, serve una visione chiara”. Le sue parole risuonano in un momento di transizione per i bianconeri, segnato dall’esonero di Thiago Motta e dall’arrivo di Igor Tudor in panchina. Se il croato dovesse rimanere sulla panchina bianconera anche la prossima stagione, tre giocatori sono a rischio cessione.



Il cambio in panchina e il caso Conceição

Sul tema dell’allenatore, Balzarini è stato netto nel commentare la gestione recente: “L’agonia non andava protratta dopo Juve-Empoli. È stato logico cambiare, non c’erano più i presupposti per andare avanti”. Un giudizio tranchant sull’esperienza di Motta, che non ha mai trovato un equilibrio tattico convincente. Con Tudor, invece, si è vista una scossa, anche se il giornalista resta cauto: “Il tempo dirà se basterà”. L’attenzione si è poi spostata su Francisco Conceição, talento cristallino ma ancora incostante. Balzarini ha riportato il confronto diretto tra il portoghese e Tudor, con il tecnico che chiede fatti concreti: “Le qualità non mancano, ma ora servono risultati”.

Del Piero e il sogno di un progetto vincente

Infine, Balzarini ha acceso i riflettori sul futuro, toccando il sogno di molti tifosi: il ritorno di Alessandro Del Piero in un ruolo dirigenziale. “Sarebbe un segnale forte, ma non basta il nome: ci vuole un progetto vero”, ha ammonito. La sua analisi, lucida e appassionata, spinge la Juventus a guardarsi allo specchio, sfidando società e squadra a ricostruire con coraggio le basi di un grande avvenire. Le parole di Balzarini, come sempre, alimentano il dibattito e chiamano i bianconeri a un riscatto necessario.