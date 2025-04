Juventus: ecco la rivoluzione sul mercato, i nuovi giocatori per Tudor

La Juventus prepara una rivoluzione offensiva per l’estate: Lookman dell’Atalanta è il primo nome, ma si valuta anche Krstovic del Lecce.

Con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato, la Juventus si trova di fronte a una necessaria ricostruzione del reparto offensivo. Le probabili partenze di Dusan Vlahovic e Arek Milik, unite all’incertezza sul futuro di Randal Kolo Muani, impongono al club bianconero l’acquisizione di almeno due nuovi attaccanti per la stagione 2025-2026.

Il sogno Osimhen legato a Vlahovic

In cima alla lista dei desideri della dirigenza juventina c’è Victor Osimhen, attaccante del Napoli al momento in prestito al Galatasaray, noto per la sua capacità realizzativa e impatto fisico. Tuttavia, l’operazione potrebbe prendere forma solo in caso di cessione di Vlahovic, poiché l’elevato costo del cartellino e dell’ingaggio dell’attaccante nigeriano non è compatibile con la coesistenza dei due in rosa. Inoltre, l’impossibilità di usufruire del Decreto Crescita rende ancora più onerosa la trattativa.

Le opzioni più concrete: Lookman e Krstovic

Se Osimhen resta un sogno legato a condizioni precise, il primo obiettivo concreto per rinforzare l’attacco juventino è Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta. Già accostato a gennaio, il nigeriano piace per velocità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica. Tuttavia, il club bergamasco chiede 60 milioni di euro: un ostacolo importante per la Juventus, che cerca una trattativa più flessibile.

Un’opzione più sostenibile come sostituto in attacco è Nikola Krstovic del Lecce. Il montenegrino ha stupito per la sua capacità di adattarsi rapidamente alla Serie A e viene valutato intorno ai 20-25 milioni di euro. Un investimento ragionevole, soprattutto se associato alla possibile contropartita tecnica: il prestito del giovane Adzic ai salentini, in caso di loro salvezza.

La Juventus è pronta a una rivoluzione in attacco: Lookman resta il nome più concreto, mentre Krstovic rappresenta un’operazione più abbordabile come punta di riserva. Osimhen, invece, resta un sogno vincolato alla partenza di Vlahovic. Tutto ruota attorno alle cessioni: solo allora il nuovo volto dell’attacco bianconero potrà prendere forma.