Addio alla Juventus, se ne va il giocatore: ecco quanto incassano i bianconeri

Sassuolo blinda il futuro: riscattato il promettente difensore dalla Juve dopo la promozione in A. Il difensore classe 2003, arrivato nel 2024, ha convinto tutti e sarà un pilastro della difesa neroverde. Un investimento da 5 milioni che guarda lontano.

Il Sassuolo ha chiuso un’operazione di mercato lungimirante, riscattando Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003, dopo il trionfale ritorno in Serie A. L’obbligo di riscatto, previsto nell’accordo di prestito con la Juventus, è scattato con la promozione, portando nelle casse bianconere 5 milioni di euro. Arrivato in Emilia nell’estate 2024, il giovane bosniaco ha conquistato tutti con prestazioni di spessore in Serie B, convincendo Fabio Grosso e la dirigenza a puntare su di lui come perno della difesa neroverde. Un investimento che profuma di futuro per un club sempre attento ai talenti emergenti.

La crescita di un talento pronto a brillare

Muharemovic ha lasciato il segno in Serie B, collezionando 25 presenze condite da due gol e un assist. La sua solidità nei duelli, unita a una sorprendente maturità tattica, lo ha reso insostituibile nello scacchiere di Grosso. Cresciuto nelle giovanili del Wolfsberger e passato per la Primavera juventina, il centrale ha saputo adattarsi con naturalezza al calcio italiano, guadagnandosi anche la chiamata della nazionale bosniaca. La sua versatilità e il fisico imponente lo candidano a un ruolo di primo piano in Serie A, dove il Sassuolo conta su di lui per alzare il livello del reparto arretrato.

Un affare lungimirante

Per la Juventus, l’operazione si traduce in una plusvalenza immediata, con il valore aggiunto di una clausola del 50% su una futura cessione, a testimonianza delle aspettative sul giocatore. Il Sassuolo, invece, si gode un prospetto destinato a crescere, pronto a misurarsi con le sfide della massima serie. Muharemovic ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista, e il suo percorso lascia intravedere un avvenire radioso in neroverde.