L’ex centrale bianconero svela: “Juventus? È palese la mano”

Nicola Legrottaglie non ha dubbi: la Juventus sta vivendo una rinascita, e il merito è di Igor Tudor. Intervistato da Tuttosport, l’ex difensore bianconero ha raccontato con entusiasmo il cambiamento tangibile della squadra. «Con Tudor si vede un’idea chiara», ha dichiarato, lodando la capacità del tecnico croato di ridare anima a un gruppo che pareva smarrito. La vittoria per 2-1 contro il Lecce è solo l’ultimo segnale di una Juve ritrovata, più solida e determinata. Legrottaglie sottolinea il tocco umano di Tudor: «Sa parlare ai giocatori, li motiva». Questo approccio sta portando frutti, con una squadra che torna a credere nei propri mezzi e punta dritto alla zona Champions. Non è d’accordo con questa analisi Lele Adani.





Un tecnico che libera il talento

Il lavoro di Tudor, secondo Legrottaglie, si vede nei dettagli. «Ha messo ogni giocatore al posto giusto», ha spiegato, indicando il rilancio di Teun Koopmeiners, tornato al centro del gioco come ai tempi dell’Atalanta, e l’esplosività di Nico Gonzalez, finalmente a suo agio sulla fascia. Anche i giovani talenti come Thuram e Yildiz stanno trovando continuità, segno di una visione che guarda lontano senza trascurare il presente. «Igor è un leader vero», ha aggiunto Legrottaglie, che con Tudor ha condiviso lo spogliatoio juventino. La sua empatia, unita a una gestione tattica pragmatica, ha ricompattato il gruppo, trasformando le incertezze in punti di forza.

Thiago Motta, un capitolo chiuso

Riflettendo sul recente passato, Legrottaglie analizza con garbo l’esperienza di Thiago Motta. «Un tecnico di spessore, ma serviva più tempo per le sue idee», ha commentato, riconoscendo come il suo progetto ambizioso abbia trovato ostacoli in un ambiente abituato a risultati immediati. Tudor, invece, ha scelto la concretezza, costruendo su automatismi semplici ma efficaci. «Oggi la Juve ha un’altra energia», ha concluso Legrottaglie, con un sorriso che tradisce fiducia. La strada sembra quella giusta, e i tifosi bianconeri tornano a sognare.