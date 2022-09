Non saranno spesi ulteriori soldi per un tecnico costoso come Tuchel o Zidane nel corso della stagione, la Juventus ha già scelto Montero.

Se la Juventus esonera Allegri, il nuovo tecnico sarà Paolo Montero. I bianconeri non vogliono spendere ulteriore denaro su un allenatore visto che in caso di esonero, si perderanno 36 milioni lordi di tecnico in panchina. Montero ha già avuto esperienze in prima squadra come allenatore in Argentina e in Serie C italiana. I risultati sono modesti, alti e bassi, un percosso simile a quello di Sottil adesso allenatore dell’Udinese con qualche esperienza in più in Italia e meno all’estero.

Arrivabene Nedved

Il tecnico attuale della primavera utilizza il 4-3-3 alternato al 4-4-2 che diventa 4-2-3-1 in alcune fasi di gioco. La struttura della rosa è adatta alle richieste cercate dal tecnico oltre ad avere un buon feeling con i giovani. Punta sempre ad un gioco offensivo e spettacolare, anche subendo reti ma con l’obiettivo di farne uno in più dell’avversario. Insomma non resta che aspettare per vedere le scelte della dirigenza bianconera che ad oggi vertono sulla conferma di Allegri ma queste due settimane sono fondamentali per preparare la parte di stagione più importante di questo campionato e coppa.

