Juventus senza vittorie allo Stadium da due partite casalinghe di fila in Serie A: rischia di ripetersi dopo 8 anni

La Juventus è senza vittorie allo Stadium da due partite casalinghe di fila in Serie A: sconfitta con il Milan del 28 maggio (campionato precedente) e pareggio contro il Bologna.

Dal settembre 2011, quando inaugurarono il nuovo stadio, i bianconeri solo in una occasione non sono riusciti a ottenere 3 punti per tre partite di fila in casa in campionato. L’unica striscia negativa precedente risale infatti ad otto anni fa (agosto-settembre 2015).

