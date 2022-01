Juventus, sfuma Azmoun

La Juventus cercava un attaccante per sostituire l’infortunato Federico Chiesa che resterà out per tutto ila sto della stagione. Uno degli obiettivi era Sardar Azmoun dello Zenit San Pietroburgo che aveva il contratto in scadenza a giugno 2022. I russi per vendere l’attaccante volevano un indennizzo di qualche milione di euro che i bianconeri non erano disposti a concedere.

Ieri sera il Bayer Leverkusen ha comunicato il suo acquisto su Twitter a partire dalla prossima stagione. “Il Bayer Leverkusen ha chiuso l’ingaggio del nazionale iraniano Sardar Azmoun. Arriva dallo Zenit per la stagione 2022/23 e ha firmato fino al 2027“. La Juventus proverà quindi piste difficili come possono essere Martial o Demebelé in uscita rispettivamente da Manchester United e Barcellona, o altrimenti resterà così com’è.