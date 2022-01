Mercato Inter, Sensi verso la cessione

Stefano Sensi rivede la Sampdoria. La sua cessione era stata congelata dopo l’infortunio occorso a Correa ma ora lo scenario potrebbe cambiare. Come affermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il calciatore di Urbino avrebbe chiesto la cessione al club nerazzurro. Sensi si vede già con la maglia della Samp e non vuole perdere il treno della Nazionale.

L’Inter, che aveva pensato a lui come soluzione d’emergenza per il ruolo di seconda punta, sta virando ora su Caicedo del Genoa. Un vice Dzeko dalle caratteristiche ben precise, in grado di garantire qualche gol e affidabilità. L’Inter e Sensi si rivedranno a questo punto a giugno, quando sarà deciso il suo futuro. La speranza del club nerazzurro è quella di riabbracciare un calciatore trasformato dopo l’esperienza alla Sampdoria.