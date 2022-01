Il punto sul mercato della Juventus

Gli obiettivi e le strategie del mercato bianconero ruotano attorno ai reparti di centrocampo e attacco. Se Vlahovic è il sogno proibito (ma dichiarato) delle ultime ore, non tramonta definitivamente l’idea Martial del Manchester United. La questione economica pesa e fa la differenza, ecco che gli inglesi dovrebbero agevolare l’uscita del calciatore abbassando le pretese.

A centrocampo balla sempre il nome di Arthur (c’è l’Arsenal). Il brasiliano è da considerare in uscita ma si ragiona sulla formula. L’ultima idea dei bianconeri è quella di cederlo in prestito con diritto di riscatto. La Juve punta Zakaria del Borussia Mönchengladbach per sostituirlo. Da febbraio si parlerà dei rinnovi. Su tutti Paulo Dybala ma anche Cuadrado e Bernardeschi, per citare due titolari della squadra bianconera.