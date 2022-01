Il punto sul mercato dell’Inter

L’ultima gara di Coppa Italia dell’Inter contro l’Empoli ha portato con sé la gioia per la qualificazione e l’ennesimo infortunio della stagione di Correa. L’attaccante argentino è presto diventato vittima di una maledizione che lo ha fermato per la quarta volta in pochi mesi. Ora la società riflette su possibili interventi sul mercato. Il nome che piace a tutti è Caicedo: pronto subito per la Serie A e abituato a un ruolo di secondo piano.

Con l’arrivo dell’ex Lazio può finalmente partire Stefano Sensi in direzione Samp. Il calciatore ha bisogno di giocare con continuità. Per la fascia sinistra si monitora la situazione di Kostic. Il vice Perisic ideale per caratteristiche ed esperienza. L’Eintracht Francoforte nicchia però sul prestito. Probabile che se ne riparli a giugno.