Non c’è Vlahovic tra i convocati per Cagliari-Fiorentina

Non c’è il nome di Dusan Vlahovic nella lista dei convocati della Fiorentina in vista del match di domani contro il Cagliari. Questa mattina tutti i giornali scrivevano di un’offerta della Juventus per portarlo subito a Torino. Un pacchetto da 35 milioni più Dejan Kulusevski e uno stipendio da 7 milioni l’anno per il centravanti capocannoniere del campionato di Serie A. Vlahovic è l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato della Juventus.

Serve una grossa offerta per convincere Commisso. Secondo indiscrezioni il calciatore avrebbe già raggiunto un accordo con la Juventus, ora serve l’ok della società viola che finora ha trattato ufficialmente solo con l’Arsenal. Gli agenti del calciatore sembrano orientati su altre destinazioni. Facile a questo punto ipotizzare la permanenza in Italia del forte attaccante.