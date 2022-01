Tutto su Vlahovic: la strategia della Juventus per convincerlo

La Juventus punta tutto su Dusan Vlahovic. È lui il grande sogno per il presente e il futuro bianconero. Il nome giusto per ringalluzzire la piazza e tenere acceso il sogno Champions. Questa mattina i principali quotidiani sportivi hanno confermato la notizia. I bianconeri vogliono il serbo e le proveranno tutte per portarlo a Torino.

Chissà che questa operazione non dipenda dal futuro di Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato e potrebbe davvero prendere il suo posto nell’attacco bianconero. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe proposto all’attaccante serbo 7 milioni di euro netti a stagione più bonus con l’obiettivo di ottenere il sì immediato del centravanti serbo. L’offerta ai viola comprende invece Dejan Kulusevski e un conguaglio stimato in 35 milioni.