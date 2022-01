Milan-Juve è anche la partita dei rinnovi

Per l’ultima volta a San Siro oppure con una maglia diversa. Potrebbe essere questo il destino che attende tutti quei calciatori di Milan e Juventus con il contratto in scadenza. Da quelli che fanno più rumore (Dybala e Kessié) ai gregari che con impegno e sacrificio lottano per un posto tra i titolari. Curioso che le loro posizioni non siano già state definite alla vigilia di un match così importante.

Il Corriere della Sera elenca tutti i calciatori in scadenza di contratto. “Da Ibra a Dybala, da Cuadrado a Kessie (impegnato in Coppa d’Africa), passando per Bernardeschi e Romagnoli. La Joya è forse il più atteso: chiede un prolungamento quinquennale ma la Juve gli chiede qualcosa di unico in campo. Il dossier più delicato al quarto piano di Casa Milan riguarda Kessie. Troppo ampia la distanza fra domanda (8 milioni) e offerta (6), tant’è che il sostituto per l’anno prossimo c’è già: Adli del Bordeaux”.