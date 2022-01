Milan e Kessié ancora distanti: pronto il sostituto

Il Milan continua a sperare nella permanenza di Franck Kessié. Il calciatore impegnato in Coppa d’Africa rimane sulle sue posizioni e al momento sembra difficile ipotizzare un lieto fine della vicenda. Come riporta Tuttomercatoweb, il centrocampista chiede 8 milioni di euro a stagione. I rossoneri si fermano a 6: un abisso. La politica rossonera sugli stipendi non ammette deroghe.

Il Diavolo, secondo indicazioni riportate dal Corriere della Sera, ha già in pugno il sostituto per la prossima stagione: il francese Yacine Adli. Il giocatore del Bordeaux ha già messo a segno 1 gol e collezionato 6 assist in Ligue 1 agendo prevalentemente da trequartista o centrocampista centrale. Il tutto senza dimenticare la possibilità di richiamare alla base Tommaso Pobega, oggi in prestito secco al Torino con ottimi risultati.