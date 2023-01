Il racconto dell’ultima giornata di mercato della Juventus di gennaio, nessun colpo in entrata si chiude Pellegrini in uscita.

Nessun terzino destro per la Juventus. Per Karsdorp non si è trovata la quadra per chiudere l’accordo con la Roma, mentre poi è arrivato il no del Bologna per il ritorno di Cambiaso nonostante l’arrivo di un altro terzino in rosa. Da qui nasce l’idea di Kostic terzino che verrà affrontata da Allegri nel corso dei giorni.

Per quanto riguarda in uscita è andato via a titolo tempo Luca Pellegrini (che ha rotto il prestito con l’Eintracht Francoforte) che è finito alla Lazio di Sarri, prestito gratuito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. In uscita in prestito anche Felix Correira al Maritimo.

A TMW Radio, Andrea D’Amico, agente di Fagioli parla così: “La situazione attuale della Juventus ha creato molto disagio. Tale decisione, presa durante lo svolgimento della Serie A, altera molto il campionato stesso. In una situazione del genere non è facile concentrarsi. I calciatori sanno che i programmi della Vecchia Signora stanno cambiando, ora magari vedono che devono scegliere altre vie. Tutto questo porta instabilità motivazionale e via dicendo“.

