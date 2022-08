Adrien Rabiot non è convinto della destinazione del Manchester United, la Juventus deve bloccare al momento l’acquisto di Paredes.

Non è una bella giornata per la Juventus dopo la vittoria di ieri contro il Sassuolo. Adrien Rabiot in uscita blocca il Manchester United per una richiesta di 9 milioni di euro stipendio, con la squadra inglese ferma a 7+1 milione di euro bonus. Il calciatore che andrà in scadenza di contratto mette anche la chiusura ad quasi una cifra di 17 milioni di euro che sarebbe entrata nelle casse bianconere. Questo blocca l’acquisto di Paredes per motivi semplicemente numerici e di ingaggi.

Ma non è l’unico fatto in casa bianconera, c’e da registrare lo stop dell’argentino Di Maria, ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus: “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato.” La previsione media è che ci vorrà almeno un mese in totale, o nei migliori dei casi 20 giorni (ulteriori 10 dopo il controllo).

