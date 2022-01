Juventus: si ferma Bernardeschi

Nella lista dei convocati diffusa dai bianconeri per la partita di stasera Juventus-Sampdoria valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia non c’è Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina ha accusato un problema muscolare ma le sue condizioni non dovrebbero portarlo a saltare il big match di domenica sera Juventus-Milan. Oltre all’ala mancheranno gli infortunati Chiesa, Bonucci, Ramsey e gli squalificati Kean e De Ligt; torna però il terzino Danilo assente da novembre anch’egli per un infortunio muscolare. Ecco la lista completa dei giocatori a disposizione di Allegri per stasera.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Miretti.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé.