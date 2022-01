Juventus-Sampdoria probabili formazioni

Stasera alle 21 c’è Juventus-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia; chi vince se la vedrà con la vincente di Cagliari-Sassuolo.

Allegri, che non potrà essere in panchina, lancia De Winter e Kaio Jorge dal primo minuto, mentre la Sampdoria è in attesa dell’arrivo di Giampaolo; a Torino sarà Tufano a guidare la squadra. Ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Lu. Pellegrini; Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. ALLENATORE: Allegri (in panchina Landucci).

A DISPOSIZIONE: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Chiellini, Alex Sandro, Mckennie, Locatelli, Miretti, Dybala, Arthur, Soulé.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, A. Ferrari, Magnani, Murru; Candreva, Rincon, Vieira, Askildsen; Torregrossa, Caputo. ALLENATORE: Tufano.

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Saio, Augello, Bereszynski, Dragusin, Aquino, Ciervo, Yepes, Trimboli, Thorsby, Gabbiadini.