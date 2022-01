Lazio-Udinese probabili formazioni

Oggi pomeriggio alle 17:30 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena Lazio-Udinese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è in gara secca con eventuali supplementari e rigori, la vincente affronterà il Milan a febbraio. Sarri non sembra intenzionato minimamente a fare turnover, giocheranno tutti i titolari perché tiene alla competizione; Cioffi invece farà cambiamenti. Ecco le probabili formazioni riportate dal Corriere dello Sport.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Vavro, Marusic, Floriani Mussolini, Bertini, Leiva, Romero, Raul Moro, Muriqi.

UDINESE (3-5-2) – Silvestri; N. Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Pussetto, Success. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Codutti, Walace, Arslan, Fedrizzi, Deulofeu, Beto, Nestorovski.