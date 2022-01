Bonucci entra nella Top 11 e risponde alle critiche con ironia

Bersagliato da critiche, sfottò e meme per non essere riuscito ad entrare nei minuti finali della SuperCoppa italiana, Leonardo Bonucci ha voluto rispondere ironicamente. Ricapitoliamo, mercoledì scorso Inter-Juventus è ai supplementari e sul risultato di 1-1 Allegri prepara il cambio per far entrare il rigorista Bonucci, la palla però non esce mai, l’Inter segna e vince la SuperCoppa senza andare ai rigori.

Il web si scatena con milioni di fotomontaggi rappresentanti la figura del difensore immobile a bordo campo in attesa di entrare. Il bianconero è entrato nella “FIFA FIFPro Men’s World 11” del 2021 votata dalla FIFA e ha postato su Instagram la foto della TOP 11 con la scritta “Alla fine sono entrato” con tre emoticon della risata. Insieme a lui nella miglior formazione dell’anno anche i suoi compagni di nazionale Donnarumma e Jorginho.