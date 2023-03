Analisi sul futuro di Adrien Rabiot, Alex Sandro e Juan Cuadrado alla Juventus, tra richieste di rinnovo e rinnovi automatici.

Adrien Rabiot è un altro giocatore centrale della Juventus di Allegri, ma il suo futuro è incerto a fine stagione. Molto dipenderà dal successo della Vecchia Signora nelle competizioni europee, oltre alle vicende extra-campo che si verificheranno nei prossimi mesi. Ci sono grandi differenze tra la richiesta di stipendio del giocatore per rinnovare il contratto e i paletti stabiliti dal club bianconero in materia di ingaggi, ma la Juventus spera di trovare un accordo per trattenere il centrocampista a Torino. Al momento, le trattative sono in pausa.

Alex Sandro e Juan Cuadrado hanno situazioni opposte. In merito ad Alex Sandro, Allegri lo ha considerato un giocatore chiave anche per il suo progetto futuro durante le ultime discussioni di mercato con la dirigenza. Quello che sembrava essere un addio certo a fine stagione ora non è più così sicuro. Infatti, se collezionerà la sua 40esima presenza stagionale, scatterà il rinnovo automatico per un’altra stagione, come è successo l’anno scorso con Cuadrado. Al momento, Sandro ha 28 presenze stagionali e ha bisogno di altre 12 per garantirsi il suo futuro con la maglia bianconera. D’altra parte, le strade tra la Juventus e Juan Cuadrado potrebbero separarsi dopo otto anni di collaborazione. È difficile immaginare un prolungamento del contratto del colombiano, su cui hanno già messo gli occhi diverse squadre, tra cui Inter e Roma in Italia, ma anche squadre di MLS.

