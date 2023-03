Ceccarini: “Rinnovo Calhanoglu in corso, ma cessione importante in vista per l’Inter”. Ecco gli aggiornamenti di mercato.

In un editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini ha fornito alcune informazioni sul mercato dell’Inter, concentrandosi soprattutto sulla trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. Secondo Ceccarini, il futuro del mercato dell’Inter dipenderà molto dall’esito della stagione, dato che il loro obiettivo principale ora è finire il campionato nelle prime quattro posizioni, dopo aver perso la speranza di vincere lo scudetto.

Da tempo è chiaro che in estate ci sarà una cessione importante, poiché non qualificarsi per l’Europa significherebbe perdere la possibilità di attirare un grande nome, e in questo caso il nome di Lautaro Martinez potrebbe diventare nuovamente importante. Inoltre, Ceccarini ha sottolineato che ci sono altre situazioni da monitorare, tra cui quella di Dumfries, il primo candidato alla partenza, e quella di Brozovic, che sembra interessare al Barcellona. Infine, Ceccarini ha dichiarato che l’Inter sta lavorando sodo per rinnovare i contratti dei propri giocatori, tra cui Calhanoglu, Bastoni, Dzeko e De Vrij.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG