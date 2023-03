Zero novità e stallo nel rinnovo tra Leao e il Milan, Maldini e Massara valutano Saint-Maximin e Lang come possibili alternative.

Ceccarini ha dichiarato nel suo editoriale a TMW che non ci sono nuove informazioni riguardo alla situazione di Leao e che il Chelsea è ancora interessato. La situazione attuale sembra essere bloccata e c’è una certa preoccupazione in merito. Questo è il quadro attuale della vicenda Leao–Milan, che non è molto confortante ma rispecchia la realtà dei fatti. Per il Milan, la questione è di grande importanza. Il forte attaccante portoghese ha espresso più volte il desiderio di restare al Milan, ma finora non ci sono state evoluzioni positive.

La posizione del club è chiara da tempo: l’offerta di 7 milioni di euro a stagione è l’ultima e non si andrà oltre. Tuttavia, se la situazione non dovesse sbloccarsi e si dovesse arrivare alla fine della stagione senza alcun progresso, il Milan potrebbe essere costretto a prendere in considerazione un’offerta, considerando che il contratto del giocatore scade nel giugno 2024. Il Chelsea resta comunque interessato e per questo motivo Maldini e Massara stanno valutando altre opzioni nel caso in cui la situazione con Leao non dovesse evolversi positivamente. Tra le alternative ci sono Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges.

