Il giocatore argentino potrebbe rimanere alla Juventus o scegliere di tornare in patria a fine stagione, mentre la società valuta.

Angel Di Maria è il giocatore in grande forma e trascinatore della Juventus al momento. Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa pre-Roma, ha evitato di parlare del futuro del calciatore argentino. Ha affermato che è bello avere grandi giocatori a disposizione come Angel, che è un giocatore straordinario, ma la società si occuperà di queste questioni, in quanto le priorità sono attualmente diverse dai contratti. Dopo aver raggiunto gli obiettivi in Europa League, Coppa Italia e in campionato, si valuterà il futuro del calciatore.

L’attuale rendimento di Di Maria ha superato le critiche e le preoccupazioni di coloro che avevano dubbi sul suo attaccamento ai colori bianconeri prima del Mondiale. Ciò potrebbe convincere la dirigenza a puntare sul rinnovo del contratto per un’altra stagione, anche su indicazione di Allegri. Tuttavia, la volontà del giocatore deve essere presa in considerazione. Sebbene non rifiuterebbe un altro anno a Torino, bisognerà vedere se alla fine della stagione la sua voglia di tornare in Argentina, al Rosario Central, sarà forte o meno. Il futuro è aperto e tutto può accadere entro giugno.

