Con il Chelsea che ha deciso di non confermare Lukaku per la prossima stagione, l’Inter ha l’opportunità di trattare un nuovo prestito.

Il Chelsea ha deciso di non confermare Romelu Lukaku per la prossima stagione dopo una stagione deludente del giocatore. Ciò ha aperto la possibilità all’Inter di trattare un nuovo prestito per il giocatore belga. Tuttavia, l’Inter dovrà prendere in considerazione i continui infortuni che hanno colpito Lukaku durante la stagione attuale, nonché la sua forma altalenante in alcune partite.

Nonostante ciò, l’Inter si trova in una buona posizione per trattare, in quanto la decisione del Chelsea mette il club italiano in una posizione di vantaggio. L’Inter potrebbe riuscire a ottenere uno sconto sul prezzo del prestito rispetto agli 8 milioni di euro pagati per il prestito della stagione attuale, con l’obiettivo di scendere a 5 milioni. Questo potrebbe rappresentare un passaggio cruciale per la trattativa.

Inoltre, l’ingaggio di Lukaku potrebbe essere rivisto, in quanto l’Inter potrebbe cercare di ottenere un ribasso rispetto agli attuali 8,5 milioni di euro netti. Tuttavia, ciò dipenderà anche dalle prestazioni del giocatore durante i restanti tre mesi della stagione attuale. Se Lukaku riuscirà a dimostrare la sua efficienza sul campo, potrebbe convincere l’Inter a rivedere l’ingaggio al rialzo.

In sintesi, la decisione del Chelsea di non confermare il belga offre all’Inter l’opportunità di trattare un nuovo prestito, ma l’Inter dovrà valutare attentamente i rischi e le opportunità della trattativa, tenendo conto dei continui infortuni e della forma altalenante del giocatore. Tuttavia, la posizione favorevole dell’Inter potrebbe portare a uno sconto sul prezzo del prestito e ad una rivisitazione dell’ingaggio di Lukaku. Fonte Corriere dello Sport.

