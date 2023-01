Weston McKennie, centrocampista della Juventus, interesserebbe a molti club di Premier League, tra cui il Bournemouth

Weston McKennie, centrocampista della Juventus, interesserebbe a molti club di Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra questi si sarebbe fatto avanti più di tutti il Bournemouth.

Il club bianconero, per ora, non avrebbe intenzione di cedere lo statunitense ed avrebbe fissato per lui un prezzo di circa 40 milioni di euro.

L’articolo Juventus: sondaggio del Bournemouth per McKennie proviene da Calcio News 24.

