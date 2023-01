Sono queste le parole di Massimo Orlando, il giornalista parla della Juventus per la gara scudetto su TMW Radio.

Ecco le parole di Massimo Orlando, il giornalista discute così della Juventus a TMW Radio: “Se il Napoli dovesse perdere punti, la Juve ha una grande chance di rientrare. Dovesse perdere l’Inter, farebbe fatica a rientrare. Credo alla Juve, a patto che il Napoli perda punti a Milano. Poi ci sarà pure lo scontro diretto e li ci sarebbe il tutto per tutto. Se vincono a Cremona e il Napoli perde, tutto può accadere.”

Corrado Orrico a 1 Station Radio discute così di Max Allegri: “È un allenatore da post-terremoto. Si esalta al meglio nelle situazioni complicate, l’emergenza è il suo pane. Pertanto, farà bene e svolgerà un ottimo operato. Giocherà qualche campione in meno e qualche giovane in più, ma saprà offrire alla squadra un impianto logico. L’emergenza c’è, e, nonostante la rivoluzione in casa bianconera, Max terrà in piedi la rosa, soprattutto in questo periodo complicato.“

