Juventus-Spal 4-0: bianconeri in semifinale di Coppa Italia con l’Inter

Juventus-Spal 4-0. Tutto facile all’Allianz Stadium di Torino per la Juve di Andrea Pirlo contro la Spal di Pasquale Marino. I bianconeri mettono a segno due gol per tempo e conquistano la semifinale di Coppa Italia, un doppio derby d’Italia con l’Inter che si prospetta molto acceso.

La gara si sblocca già al 16’ con Morata che trasforma un calcio di rigore conquistato da Rabiot con il Var. Al 33’ la Juventus raddoppia con una grande conclusione, leggermente deviata, di Frabotta. La Spal ci prova di tanto in tanto dal limite, ma Buffon non viene particolarmente impegnato.

Ad inizio ripresa i bianconeri abbassano il ritmo concedendo un po’ di possesso alla Spal, che però non riesce a pungere più di tanto. Pirlo approfitta del risultato favorevole per aggiungere a Frabotta, Fagioli e Dragusin, altri giovani a gara in corso e nel finale viene premiato. Al 79’ il tris porta la firma di Kulusevski, su assist di Chiesa. Al 94’, in pieno recupero, invece, il poker firmato proprio dall’ex viola, che dribbla Berisha e arriva direttamente con la palla in porta.

Domani il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si conclude con la sfida tra Napoli e Spezia in programma al Diego Armando Maradona. La vincente affronterà in semifinale l’Atalanta.

Juventus-Spal 4-0 | Tabellino

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, Demiral (38′ st Da Graca), De Ligt, Frabotta (21′ st Alex Sandro); Bernardeschi (1′ st Di Pardo), Fagioli (41′ st McKennie), Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata (21′ st Chiesa). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Danilo, Cuadrado, Bonucci. All.: Pirlo

Spal (3-4-2-1): Berisha; Okoli, Vicari (1′ st Tomovic), Ranieri (1′ st Sala); Dickmann, Esposito (20′ st Valoti), Missiroli (41′ st Viviani), Sernicola; Brignola, Seck; Floccari (20′ st Moro). A disp.: Thiam, Minelli, Paloschi, Spaltro, Strefezza. All.: Marino

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 16′ rig. Morata (J), 33′ Frabotta (J), 34′ st Kulusevski (J), 49′ st Chiesa (J)

Ammoniti: Chiesa, Rabiot (J); Sernicola, Valoti (S)

Espulsi: nessuno