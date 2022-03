Le scelte di Allegri e Thiago Motta per la gara della 28° giornata di Serie A.

La Juventus per l’Europa, alla luce del nuovo passo falso dell’Atalanta contro la Roma; lo Spezia per la salvezza. La squadra di Thiago Motta è a un passo dalla zona retrocessione, con il Cagliari in forma anche se fermato ieri dalla Lazio (3-0 per gli uomini di Sarri). I bianconeri hanno davanti a sé soltanto finali. L’obiettivo è l’Europa ma alcuni iniziano a parlare di scudetto.

Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus, 4-3-3: Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Spezia, 4-3-3: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bastoni, Agudelo; Gyasi, Manaj, Verde. Allenatore: Thiago Motta.

Calcio d’inizio alle ore 18. Diretta tv e streaming su Dazn.

