Le scelte dei due allenatori per il big match dello stadio Maradona di Napoli.

Napoli e Milan devono decidere cosa fare da grandi. Alle ore 20:45 si sfideranno per dare vita al big match scudetto della 28° giornata di Serie A. L’Inter è momentaneamente in testa alla classifica e aspetta un segnale dalle concorrenti. La vittoria della Juventus contro lo Spezia è un avvertimento per entrambe: perdere punti sarebbe fatale.

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Milan (4-2-3-1):Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Chi vince spicca il volo e manda un segnale al campionato. Nell’ultimo turno di Serie A i padroni di casa hanno battuto la Lazio all’Olimpico per 2-1 mentre il Milan ha pareggiato per 1-1 contro l’Udinese.

