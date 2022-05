Sugli esterni spunta il nome di Kostic per la Juventus che incontrerà gli agenti di Pogba e Di Ligt per formalizzare le proposte.

La Juventus continua nella sua fase di rivoluzione, Kostic è il nome nuovo per l’esterno. Infatti l’esterno numero dieci dell’Eintracht Francoforte va quest’anno in scadenza e non ha intenzione di rinnovare con la squadra tedesca. Il ventinovenne serbo ha vissuto una stagione d’oro con la vittoria dell’Europa League ai danni dei Rangers. Il centrocampista ha un valore attorno ai 15 milioni di euro e quest’anno si è distinto per aver effettuato oltre 10 assist tra campionato e coppe. Giocatore con una visione di gioco stupefacente.

Intanto sono previsti in settimana gli appunti per l’agente di Pogba per la definitiva firma se non ci saranno ripensamenti del francese, discussioni anche con gli agenti di De Ligt per il rinnovo e per definire le situazioni di Pellegrini e Kean praticamente in vendita. Se per il primo appare molto più semplice la vendita per il secondo non è proprio così per via del riscatto dell’Everton che può avvenire solo se la trattativa viene definitivamente conclusa con un altra squadra, nel caso contrario la Juventus pagherà solo quattro milioni per la conferma del prestito.

