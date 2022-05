L’esterno sinistro Mathias Oliveira è pronto a trasferirsi dal Getafe al Napoli; risolti gli ultimi problemi, la trattativa si è sbloccata.

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: Mathias Oliveira sostituirà il partente Faouzi Ghoulam a cui non è stato rinnovato il contratto.

Una bozza di accordo col Getafe per il terzino sinistro c’era da gennaio ma ultimamente erano sorte delle difficoltà tanto che il presidente del club spagnolo aveva avvertito di avere altre offerte. Sky Sport ritiene che la quadra è stata trovata negli ultimi giorni e l’uruguagio oggi dovrebbe svolgere le visite mediche: arriva in prestito con obbligo per una cifra superiore ai 15 milioni bonus compresi.

