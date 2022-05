Acquisita la salvezza in modo alquanto rocambolesco, la Salernitana ora deve difendersi dalle offerte per i suoi giocatori.

L’Atalanta ripartirà con Gian Piero Gasperini, questo emerge dalle parole della dirigenza nerazzurra; occorre ora rinforzare la rosa. L’obiettivo era quello di restare in Europa ed in questa stagione non è stato centrato: i bergamaschi hanno messo nel mirino il centrocampista della Salernitana Ederson.

Arrivato a gennaio per soli 6,5 milioni ora ne vale almeno il triplo, ciò certifica che si tratta di un’altra grande intuizione di Walter Sabatini. La squadra di Percassi offre 15 milioni ma i granata ne chiedono 20, quindi per ora c’è grande distanza tra le parti; lo riferisce Sky Sport. Il brasiliano ex Corinthians è un mediano abile sia in fase di interdizione che in quella di costruzione della manovra ed è paragonato all’ex Barcellona Paulinho o più semplicemente a Fabio Simplicio.

