Se l’assalto a Zaniolo fallisce, l’obiettivo può diventare Rodrigo De Paul per la Juventus a centrocampo per la prossima stagione.

La Juventus a centrocampo cerca due barra tre colpi, è il reparto che negli ultimi anni ne è uscito più con le ossa rotte, la ricerca per De Paul è indicativa. Parliamo che fino a qualche anno fa, c’erano Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Insomma storia vecchia, che fa sognare i bianconeri ma che adesso è un punto debole come ruolo.

Arrivabene Nedved

Intervenire è d’obbligo per la Juventus a centrocampo, gli obiettivi sono chiari: Jorginho e Paul Pogba. Ma se per qualche motivo il francese decidesse di provare una esperienza in Spagna o in Francia, la Juventus comincia a cautelarsi allacciando i rapporti con Rodrigo De Paul. L’argentino ex Udinese, ora all’Atletico Madrid non sta vivendo come la sua squadra una stagione brillantissima, solo 2 gole 2 assist in tutta la stagione in questo momento. Giocatore che può essere perfetto come mezzala o trequartista nel modulo di Max Allegri.

Vedremo se la Juventus deciderà di affondare per Pogba o tenterà altre alternative che possono essere Frattesi o appunto De Paul.

