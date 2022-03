La Juventus ricerca un nuovo terzino sinistro, potrebbe anche pescare di nuovo in Portogallo per arrivare a Grimaldo.

La Juventus non è più soddisfatta di Alex Sandro si sa, sarà ceduto in estate alla prima offerta utile. Il calciatore brasiliano è in scadenza ma non sarà rinnovato. Le alternative De Sciglio e Pellegrini non saranno promosse ma si giocheranno il posto dietro al nuovo possibile titolare.

Tra le varie alternative, l’idea principale è quella di Alejandro Grimaldo, anni 26 del Benfica che piace tanto alla Juventus per la spinta offensiva e la maturità finalmente dimostrata nella continuità del rendimento sportivo. Ma non c’è solo la Juve su di lui, anche il Barcellona che quest’anno non vuole badare a spese.

Le alternative sono i giovani come Destiny Udogie che tanto piace dall’Udinese, Renan Lodi dall’Atletico Madrid e il nome che ritorna ciclicamente, ossia quello di Emerson Palmieri di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione.

