I media spagnoli sono convinti che Paulo Dybala abbia fatto la scelta di andare a giocare all’Atletico Madrid nella prossima stagione.

Assodato che Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto in scadenza con la Juventus, resta da capire la sua prossima destinazione. L’Inter non può fare un’offerta prima di cedere giocatori con ingaggi pesanti, ma il mercato non aspetta.

Diego Simeone

Mundo Deportivo sostiene che dopo la clamorosa bocciatura del Barcellona di Xavi, sia rimasto solo l’Atletico Madrid. Simeone lo ritiene il sostituto ideale del possibile partente Luis Suarez e anche l’ex Udinese De Paul pare abbia parlato con i dirigenti per caldeggiare l’acquisto dell’amico Dybala. Nell’articolo si riporta anche che la Joya abbia già comunicato al suo procuratore Jorge Antun di voler andare all’Atletico.

