I dirigenti del club tedesco del Wolfsburg dichiarano che Josip Brekalo non verrà riscattato dai granata.

Il dirigente sportivo del Wolfsburg Marcel Schafer si è espresso sul futuro di Josip Brekalo, calciatore che è in prestito al Torino in questa stagione; ecco le parole del dirigente. “Josip Brekalo in estate tornerà da noi a Wolfsburg in estate. Finora nessuno del Torino ci ha chiamato“.

Urbano Cairo

Il club di Cairo può comprare il croato per 13 milioni ma al momento non c’è nessun segnale che porta in questa direzione. In più, la Bild sostiene che Brekalo ambisca a mettersi in luce ai prossimi Mondiali per guadagnarsi l’interesse di una squadra che giochi almeno una delle competizioni europee. Il contratto del croato scade comunque nel 2023.

