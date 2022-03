Contatti con gli agenti del calciatore Angel Di Maria in scadenza di contratto con il PSG, la Juventus propone un anno + opzione.

Quando un top player, come Angel Di Maria si svincola, tutti ci pensano, anche se ha 34 anni. È questo il caso della Juventus, che vede nell’argentino il giocatore perfetto per far ritornare dall’infortunio Chiesa senza troppa premura, senza troppe pressioni. Il calciatore non andrebbe in alcun modo a cambiare le strategie di mercato in nessuna maniera, vedi Zaniolo, Gabriel Jesus, Pogba e altri.

Agli agenti di Angel Di Maria, è stato proposto dalla società bianconera un contratto annuale con opzione per il secondo anno a seconda della soddisfazione reciproca. Il piano dei bianconeri è chiarissimo, mix di giocatori giovani e d’esperienza, con l’argentino che fisicamente è ancora in forma e può garantire un grande apporto in stile Juan Cuadrado. I bianconeri si preparano ad un mercato che sarà tutto, tranne che fermo per la società di sede a Torino. Di Maria è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

