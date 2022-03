Secondo il quotidiano inglese The Sun, Il Napoli ha fissato il prezzo per Osimhen, forte punta nigeriana in forza ai partenopei.

Il Napoli ha fissato il prezzo per Osimhen, così riporta il giornale inglese The Sun titola oggi, il nigeriano dopo un non brillante inizio di avventura in Serie A, quest’anno è totalmente esploso. Infatti il giocatore della Nigeria e del Napoli ha collezionato tra campionato e coppe, 25 presenze con la bellezza di 15 reti e 4 assist.

Nel calcio si sa, quasi tutti hanno un prezzo fissato, un codice di vendita con scritto il prezzo. Quello di Osimhen secondo la società partenopea e come riportato dal The Sun è di 100 milioni di euro. Poco da stupirsi vista l’età (23 anni) e la società che lo detiene per come ha venduto i vecchi bomber in rosa.

Tra le più interessate senza dubbio il Newcastle che vuole al più presto costruire una rosa che permetta di lottare per la vittoria della Premier League e di arrivare dopo tanto tempo dall’ultima volta in Champions League.

