Il difensore Antonio Rudiger non dovrebbe rinnovare col Chelsea svincolandosi, su di lui ci sono diverse big, ma la Juventus ha un piano.

Antonio Rudiger non ha ancora preso una decisione sul suo futuro; il suo contratto col Chelsea scade a giugno 2022 e su di lui ci sono Real Madrid, Juventus e Bayern Monaco. Non è però scontato che non rinnovi coi londinesi.

Giorgio Chiellini

I bianconeri sembrerebbero in vantaggio sulla concorrenza anche se ovviamente non c’è niente di ufficiale; il difensore stesso nelle sue interviste non chiarisce ancora quale possa essere la sua destinazione. Secondo il Sun la Juventus vorrebbe prenderlo per farne il titolare al fianco di De Ligt, il tutto mentre Chiellini lo indottrina a livello di leadership in campo ed in spogliatoio.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG