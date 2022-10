Il futuro di Di Maria alla Juventus non è certo, anche per questo i bianconeri stanno valutando le possibili alternative per la prossima stagione

Uno dei nomi usciti è quello di Marco Asensio del Real Madrid, cercato in estate anche dal Milan e che potrebbe uscire dai blancos a parametro zero. Lo scrive As.

